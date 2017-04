États-Unis : une simple promenade avec un serpent sans laisse coûte de 200 USD

À Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, Jerry Kimball a été tenu de s'acquitter d'une amende de 200 dollars, soit 188 euros, pour être apparu dans un lieu public avec ses serpents sans laisse. La chaîne KDTL News remarque qu'à ce jour, aucune laisse pour serpent n'est disponible.

« Les gens ont peur des serpents, mais je veux changer cela, c'est ma mission », a déclaré l'amateur dans une interview accordée à la chaîne.

Kimball est fier de posséder une collection de neuf serpents et a décidé de se promener dans le parc de Sioux Falls en compagnie de plusieurs d'entre eux.

Manque de chance, Kimball est tombé sur un officier chargé du contrôle des animaux à Sioux Falls qui ne partageait pas sa passion de promener des animaux exotiques en toute liberté dans les espaces publics.

Sommé par l'officier qui lui disait que ses serpents devaient être tenus en laisse, Kimball a répondu qu'il n'y avait pas de laisses pour serpents.

« Je ne suis pas l'homme le plus éduqué au monde, mais j'ai une expérience de 20 ans et je suis suffisamment intelligent pour savoir qu'il est techniquement impossible de mettre une laisse à un serpent », a rétorqué le reptilophile.

Interrogée par la chaîne, l'inspectrice Julie DeLong a déclaré qu'il était interdit de promener des serpents en toute liberté, ces derniers devant porter une laisse ou être placés dans un containeur. Elle a aussi ajouté qu'il ne s'agissait pas de discrimination envers les serpents.

« Aucun propriétaire de chien n'est pas autorisé à se promener dans un parc avec son chien sans laisse. La même règle s'applique aux propriétaires de tout autres animaux, si vous voulez les promener dans le parc, vous devez être en mesure de pouvoir restreindre leur liberté», a expliqué aux journalistes l'inspectrice.

