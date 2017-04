Stephen Baldwin ne parle plus à son frère Alec. Trump y est-il pour quelque chose?

L'un des rares acteurs hollywoodiens à soutenir le nouveau président américain, Stephen Baldwin, a confié au journal The Independent qu'il ne parlait plus à son frère Alec en raison de ses parodies de Donald Trump dans le show Saturday Night Live (SNL).

« Même au début de la campagne électorale, j'ai eu l'impression que le SNL devenait un peu trop méchant. À vrai dire, je ne parle pas à mon frère depuis l'investiture (de Donald Trump) », relate le quotidien.

Au demeurant, l'acteur a toutefois souhaité un joyeux anniversaire à son frère lors de l'entretien avec les journalistes de The Independent.

Partisan de Trump, Stephen Baldwin estime que les gens ont « tranquillement voté » pour le républicain, car ils lui ont fait confiance et qu'il est temps de lui « donner l'opportunité de réussir sa tâche et de réunir le pays. »

Alec Baldwin pulls double duty on 'SNL' — CNN Video https://t.co/Jdcl10BK0U pic.twitter.com/h6nJhxsWWw — Clifton Kenny (@CliftonKenny11) 10 апреля 2017 г.

Avec Jon Voigt, Stephen Baldwin est le seul acteur connu à avoir rallié la cause du 45e président des États-Unis. Alec Baldwin a plus d'une fois parodié Donald Trump dans l'émission de divertissement Saturday Night Live. Sa prestation lui a valu une récompense des critiques américains. Le 19 janvier dernier, Alec a joué le rôle de Trump lors d'une action de protestation contre le nouveau président.

© Wikipedia/ Caran d'Ache Ils en ont parlé… et depuis Stephen et Alec Baldwin ne se parlent plus (Le célèbre dessin de Caran d’Ache sur l’affaire Dreyfus)

