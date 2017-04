La passion de ce garçon pour un jeu d'App Store a couté 7.000 EUR à ses parents

Les parents d'Alfie, un garçon de 11 ans, ne pensaient sans doute pas qu'il était possible de dépenser 7 000 euros en l'espace de quelques heures seulement en jouant sur une tablette. Leur fils leur a prouvé le contraire, épris qu'il était d'un jeu trouvé sur App Store.

Roy et Jill Dobson, originaires de la région de Chorley, dans le Lancashire, affirment qu'Alfie leur avait toujours demandé l'autorisation avant de faire quelques achats sur Internet, qui ne dépassaient habituellement pas deux euros, c'est pourquoi ils ont été très surpris de voir leur budget familiale exploser en quelques heures seulement.

« Premièrement il a dépensé 800 euros en moins de cinq minutes, puis 1 300 en une demi-heure, il a tout simplement accumulé et accumulé, tout sur le même jeu », a déclaré Roy Dobson à la BBC.

Les parents n'ont pas précisé le nom du jeu, mais il appartient à la catégorie des jeux shareware, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un jeu que vous pouvez télécharger gratuitement mais qui requiert par la suite des financements pour se développer.

« Ces jeux étaient initialement vendus huit ou neuf euros, mais les sociétés de jeux ont compris qu'ils pouvaient en tirer plus d'argent en offrant des achats dans l'application, l'idée étant de les télécharger gratuitement et de payer par la suite des articles ou des extras lorsque vous jouez », a expliqué Guy Cocker, journaliste spécialiste des jeux vidéo.

Il est à noter qu'Apple a compris ce qui était arrivé à la famille Dobson et a décidé de rembourser la somme qu'Alfie avait dépensée. Fairplay.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »