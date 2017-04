États-Unis: des détenus piratent le réseau informatique de leur prison

Cinq détenus du pénitencier de la ville américaine de Marion, dans l'État de l'Ohio, ont élaboré deux ordinateurs personnels avec de simples pièces détachées, et après avoir branché ces « appareils » au réseau du Département de la réhabilitation et de la correction de l'Ohio, ils les ont utilisés pour se livrer à plusieurs reprises à la cyberfraude, selon le rapport de Randall Meyer, l'inspecteur général de l'État de l'Ohio.

D'après lui, l'incident est survenu en juillet 2015. Soudain, des spécialistes de l'informatique ont reçu un message du système de sécurité les informant qu'un des ordinateurs avait dépassé la limite journalière d'utilisation d'Internet.

Après une investigation, deux ordinateurs personnels ont été découverts dans un casier situé dans une petite salle de sport.

Les prisonniers s'étaient appropriés des pièces détachées, qui leur ont permis de construire les appareils, grâce à un programme RET3, un programme de réhabilitation des prisonniers dans le cadre duquel les détenus démontent de vieux ordinateurs pour obtenir des composants et les recycler par la suite.

L'analyse technique a montré que « les propriétaires » des ordinateurs les ont utilisés pour créer des cartes d'accès et des certificats. Les prisonniers sont même parvenus à s'emparer de cinq cartes bancaires.

Selon le rapport, les détenus ont été envoyés dans d'autres prisons.

