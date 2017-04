Un porc-épic apprend les bonnes manières à un léopard affamé (Vidéo)

Ce léopard du parc national sud-africain de Krugera avait décidé de faire d'un porc-épic son casse-croûte. Il s'en est sorti avec une bonne leçon de vie, sauce piquante.

Chose promise, chose due: attiré par l'odeur alléchante de ce mets savoureux, le félin était bien décidé à s'attaquer à un porc-épic qui passait par-là. Un témoin a filmé la scène avant de publier la vidéo sur le site Kruger Sightings.

Sur cette dernière, on peut donc voir le léopard qui guette sa proie avant de fondre sur elle. Mais quelle ne fût pas sa déception! Piqué au vif par le porc-épic, le léopard en est sorti tout penaud.

Prenant son courage à deux mains, il décide de jeter son dévolu sur un autre porc-épic. En vain! Le résultat ne se fait pas attendre: blessé par les épines, le léopard abandonne finalement son projet.

« C'est la première fois que je vois des porcs-épics, et quelle première fois! Le léopard a passé une mauvaise journée », a expliqué Donovan Payket, qui a filmé la scène.

Par ailleurs, il a souligné qu'aucun porc-épic n'avait été blessé dans cette bagarre, au contraire du léopard, qui a dû s'employer pour enlever toutes les épines.

Qui s'y frotte…

