Une maison pleine de dollars américains retrouvée au Nigéria

La Commission des crimes économiques et financiers a été alertée par un indicateur ayant remarqué des va-et-vient suspect autour de l'appartement, indique CTV.

Une autre source a affirmé qu'une vieille femme dans des« vêtements sales » était apparue plusieurs fois près de l'immeuble avec plusieurs sacs.

Après avoir obtenu des informations la police de la ville nigériane de Lagos a trouvé un appartement bourré de liasses de dollars avec dans une pièce un montant équivalent à 43 millions de dollars. L'argent a été entreposé dans trois placards inflammables. L'enquête porte désormais sur la provenance de cet argent.

Depuis décembre 2016, le Nigeria a entreprit une vaste opération de lutte contre la corruption. Pour obtenir des informations plus fiables, il est prévu de rémunérer les dénonciateurs d'une somme équivalente à 5% des sommes confisquées.

En février, Lai Mohammed, le ministre de l'Information du Nigeria, a affirmé que le programme de dénonciation a permis de récupérer plus de 160 millions dollars US (150 millions d'euros).

