Bébé éléphant vs crocodile: heureusement, il y avait du renfort (vidéo)

Makanga filmait un troupeau d'éléphants venus s'abreuver à une rivière, lorsqu'un crocodile a happé un bébé éléphant par sa trompe. Celui-ci s'est mis à secouer la tête pour se débarrasser du prédateur, mais sans succès.

Les éléphants ont commencé à reculer pour protéger leurs petits. Toutefois, un éléphant s'est courageusement avancé et a réussi à chasser le reptile.

L'auteur de la vidéo dit ne pas avoir eu le temps de comprendre ce qui s'était passé.

« Je n'ai compris tout le sérieux de la situation qu'après avoir filmé. C'était absolument fou. Cela s'est passé à quelques mètres seulement de notre embarcation », a confié le touriste cité par le Daily Mail.

