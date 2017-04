Fruits vs fusil: le criminel prend la fuite après avoir reçu une tomate en pleine poire

Cet incident, qui a eu lieu il y a quelques jours dans la ville turque de Şanlıurfa, prouve que tous les moyens sont bons quand il s'agit de se protéger. Des caméras de surveillance ont filmé le propriétaire d'une petite épicerie qui a réussi à mettre en fuite un assaillant armée d'un fusil à l'aide tomates. Surpris par cette audace, le criminel, après avoir tiré plusieurs coups à l'aveuglette, a pris la fuite.

« J'étais très occupé quand il est soudainement apparu devant moi. Quand il a pointé son arme sur moi, je lui ai jeté une tomate en pleine figure, à la suite de quoi il a perdu l'équilibre et s'est mis à tirer au hasard », raconte Mehmet Tosun.

Quelque temps après, l'assaillant a été arrêté par la police. Selon le propriétaire de l'épicerie, il s'agit de son ex-beau-frère qui aurait décidé de se venger suite au départ de sa femme, retournée vivre dans sa famille.

