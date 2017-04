Chine: quand une scène de ménage retarde le décollage de l’avion... (Vidéo)

Dans l'Empire du Milieu, le décollage d'un avion a été retardé d'une demi-heure à cause de deux jeunes « ex-amoureux » qui en sont venus aux poings sur la piste d'atterrissage, écrit le journal The Mirror.

À en croire les employés de l'aéroport, l'altercation entre les étourneaux a commencé dès qu'ils se sont mis dans la file peu avant le décollage. Ensuite, le jeune homme a plaqué sa campagne contre le sol et essayé de la maîtriser en donnant des coups de poings en l'air devant son visage.

Heureusement, les policiers, bientôt arrivés sur les lieux, ont su calmer ce couple trop ardent, qui s'est vu refuser l'embarquement.

Tous deux ont été interpellés suite à l'incident. D'après la police, les jeunes s'apprêtent à entamer leur procédure de divorce.

