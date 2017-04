«Casse du siècle»: des bonnets en laine pour chevaux volés à Moscou

Un crime insolite a été récemment signalé dans la capitale russe: des voleurs se sont emparés de bonnets en laine pour chevaux, de selles en fourrure, et d'autres équipements dans une écurie dans le nord de Moscou, annonce l'agence Moskva se référant à des sources proches du dossier.

« Un criminel a volé 20 chabraques, dix caparaçons, cinq selles en fourrure, six bonnets en laine pour chevaux et six ensembles de bandages pour un montant total de 40 000 roubles (663 euros) », selon l'interlocuteur de l'agence.

​

Les forces de l'ordre sont déterminées à retrouver les malfaiteurs et ont ouvert une procédure pénale pour vol.

​

