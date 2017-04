Le manteau d’une survivante du Titanic vendu aux enchères pour 180.000 EUR

Mabel Bennett avait à peine 33 ans lorsqu'elle est montée à bord du Titanic. La nuit du 14 au 15 avril 1912, lorsque le célèbre bateau a commencé à couler dans l'Atlantique, Mabel, passagère en première classe, a eu juste le temps de mettre un manteau d'agneau par-dessus de sa chemise de nuit.

Fur coat worn by Titanic survivor when she was rescued from lifeboat sells for £150,000 at auctionhttps://t.co/oVXLhn5Uw2 — The Telegraph (@Telegraph) 22 апреля 2017 г.

​

La jeune femme a eu la chance de pouvoir prendre le canot numéro cinq ce qui lui a sauvé la vie. Après cet accident, Mme Bennett a eu une longue vie avant de s'éteindre à l'âge de 96 ans, en 1974. C'est la nièce de Mabel qui a hérité de ce fameux manteau dans les années 60 lorsque sa tante devenue âgée a commencé à avoir du mal à le porter. En 1999, il a été vendu pour la première fois lors d'une exposition en Amérique.

Le 22 avril, presque 20 ans après, ce vêtement s'est retrouvé à Wiltshire, dans le sud-ouest de l'Angleterre, où il a été vendu aux enchères pour quelque 180 000 euros.

D'ailleurs, le manteau a été évalué pour une fourchette de prix plus modeste, entre 60 et 80 000 euros, mais pour l'avoir l'acheteur était prêt à en payer le double.

Le Titanic est un paquebot transatlantique britannique construit en 1907. À l'époque, il était le navire le plus grand et le plus luxueux. Lors de son voyage inaugural reliant Southampton, en Angleterre, à New York, il fait naufrage le 14 avril 1912 à 23h40 en heurtant avec sa coque un iceberg. Il coule le 15 avril au large de Terre-Neuve.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».