Quelle est la ville la plus sûre de la planète?

Le portail Numbeo.com a rendu public l'édition 2017 du palmarès des villes les plus sûres du monde. La capitale des Émirats arabes unis, Abou Dabi, arrive en tête du classement, a annoncé le journal arabe The National.

« Pour nous un niveau de criminalité inférieur à 20 points est considéré comme très bas, entre 20 et 40 — bas, entre 40 et 60 — moyen », a expliqué au journal arabe le représentant du portail Nombeo.com.

Et d'ajouter qu'Abou Dabi avait atteint la barre des 14, 4 points, devenant ainsi la ville la plus sûre de la planète.

© Sputnik. Zachari Schoirer Berlin reconnu comme la ville allemande la plus dangereuse en 2016

En 2011, selon la police locale, un taux de criminalité de 119,8 crimes pour 100 000 habitants avait été enregistré. En 2013, ce chiffre avait baissé jusqu'à 110,2 et en 2015, il atteignait la barre des 83,8 crimes pour 100 000 habitants.

Il est à noter que parmi les villes les plus sûres de la planète figurent Munich, en Allemagne (2e), Taipei, à Taïwan (3e), Basel, en Suisse (la 4e) et Arthus, au Danemark (5e).

Avec 80 points, Caracas de Venezuela est qualifiée de la plus « dangereuse » de la planète. Le classement comprend au total 378 villes.

