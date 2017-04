«Où est Franklin?»: pouvez-vous retrouver ce chien sur la photo?

Franklin, un Corgi de huit ans, et sa maîtresse Melissa Looney ont inventé un jeu sur Internet. Le principe: les abonnés de Melissa sur les réseaux sociaux doivent trouver le chien sur une photo de paysage.

Franklin aime bien passer son temps en plein air. Un jour, il ne voulait pas rentrer à la maison et s'est caché derrière un réverbère. Melissa a pris une photo de cette tentative maladroite et a envoyé la photo à ses amis. Plus tard, elle a commencé à photographier ce jeu de cache-cache à chaque promenade.

Melissa publie toutes ces photos sur la page Facebook nommée « Où est Franklin? » (« Where is Franklin? ») et propose à ses abonnés de retrouver le chien au milieu d'un paysage. Parfois, c'est un vrai casse-tête du fait de la capacité incroyable de Franklin à se fondre dans l'environnement.

Melissa Looney et son chien jouent à ce jeu depuis déjà quatre ans. Maintenant, Franklin comprend très bien quand il faut se cacher et cherche la position la plus favorable à la demande de sa maîtresse. Pour trouver une localisation idéale pour les photos, il s'est déjà caché dans des prairies, des bois, dans la neige, au bord d'une rivière…

D'après Melissa, son chien est très sportif, toujours prêt à jouer et adore les aventures. Son passe-temps préféré est la randonnée et le camping.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».