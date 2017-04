Plus de peur que de mal, un journaliste chinois frappé par la foudre (Vidéo)

Lu Xiaodong, présentateur météo d'une chaîne de TV chinoise, avait une diffusion en direct où il parlait du temps orageux à Dalian, dans la province du Liaoning, lorsqu'il a été interrompu par un éclair qui a frappé sa main et son parapluie, relate le réseau d'information local Dalian TV.

L'incident a eu lieu le lundi 24 avril. La vidéo a été publiée sur Youtube. On y voit le présentateur sous un parapluie qui pousse soudainement un cri et jette le parapluie par terre. C'est un éclair qui semble avoir frappé l'objet métallique.

L'homme a plus tard raconté avoir vu des étincelles jaunes qui émanaient de son bras. « Mon bras s'est engourdi, je voyais des étincelles jaunes, comme si elles étaient électriques sur mon bras et sur la poignée du parapluie ».

Cependant, on ne voit pas d'étincelles sur la vidéo, la décharge électrique a dû être assez faible.

Au moment de l'incident, survenu à 9 heures du matin, un orage traversait la ville, avec une visibilité de seulement 2 km et une température de 12 degrés Celsius.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».