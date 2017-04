Ce chat géant de Moscou enchante des internautes

Une Moscovite est devenue une véritable « star » des réseaux sociaux grâce à ses deux chats blancs comme neige. Le maine coon Tikhon a particulièrement attiré l'attention en raison de sa taille vraiment hors normes.

Нет большего кота компаньона, нежели мейнкун!!! Публикация от Тихон и Кефир (@kotyiliudi) Апр 1 2017 в 2:35 PDT

D'après sa maîtresse, Tikhon a un caractère très calme, d'où son nom: « tikho » signifie « tranquillement » en russe. Il suit sa « maman » partout et la salue à la porte quand elle rentre à la maison après le travail, comme un chien. D'ailleurs, la taille de Tikhon (il pèse huit kilos) pourrait être comparée à celle d'un petit chien.

Outre une taille inhabituelle, le matou se distingue par le fait qu'il est né avec une hétérochromie: il a un œil jaune et un œil bleu. Tikhon est toujours très doux et adore les câlins.

Лапа-убийца. Есть ли у ваших друзей странные особенности. Кефир постоянно сидит с поджатой лапкой, хоть она у него в порядке, а Тихон вообще правой лапой постоянно машет в разные стороны! Что это?? Особенность!? Или просто неадекватность!😃 Публикация от Тихон и Кефир (@kotyiliudi) Янв 30 2017 в 9:57 PST

Le compte Instagram de Tikhon qu'il partage avec sa maîtresse et un autre chat a plus de 8 000 abonnés. En dessous de chaque photo on trouve des commentaires admiratifs dans différentes langues.

😭не успеешь оглянуться, как в твоём шкафу завелись коты!! Мы тут пропадём на праздники! Улетаю к морюшку! Папа остаётся с детьми🤣 Удачи ему! Публикация от Тихон и Кефир (@kotyiliudi) Апр 28 2017 в 10:08 PDT

Что бы кто не фотографировал, Тихон не упустит возможность состроить физиономию и влезть в кадр😃😋 (он уже бежит на щелчок камеры😂) Публикация от Тихон и Кефир (@kotyiliudi) Фев 19 2017 в 9:27 PST

