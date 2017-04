Un mystérieux «raseur de chats» recherché aux États-Unis

Les propriétaires d'animaux de compagnie de la ville américaine de Waynesboro, en Virginie, sont préoccupés par l'activité d'un criminel récidiviste qui a déjà rasé sept chats.

La police locale a décidé de se pencher sur le problème tandis que des habitants de la vile ont distribué des tracts pour prévenir les voisins et décrire le modus operandi du mystérieux raseur.

Depuis décembre 2016, l'inconnu a attrapé sept chats, leur a rasé les jambes ou le ventre et puis les laissés trpartir. Le capitaine de police Kelly Walker a fait savoir que les animaux n'avaient pas été blessés, même si certains d'entre eux semblaient agités. Selon lui, tous les victimes de l'attaquant avaient des maîtres qui s'occupaient bien d'eux et portaient des colliers.

Rebekah Martin est très préoccupée par l'activité du raseur, car sa chatte Tigerlily a été victime du criminel à deux reprises cette année.

« Ça me fait mal, parce qu'elle ne peut pas me le dire. Je sais que ça lui fait probablement mal, pas physiquement, mais mentalement. Ça doit être très dur pour elle de savoir qu'elle ne peut pas m'en parler. Elle ne veut plus se faire prendre », a-t-elle déclaré à la chaîne NBC29.

Le capitaine a eu du mal à nommer un chef d'accusation pour lequel il serait possible d'inculper un homme qui rase des chats sans permission, mais il a déclaré que les propriétaires voulaient que cela cesse.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »