Le secret de l’homme au hamac volant révélé en Géorgie (vidéo)

La vidéo d'un homme allongé confortablement dans son hamac et planant dans le ciel des villes géorgiennes de Tbilissi et Batoumi a vite fait le buzz sur Internet. En quelques jours seulement, elle s'est propagée sur les réseaux sociaux avant d'attirer l'attention de la presse européenne.

Bien que de nombreux internautes aient essayé de comprendre cette énigme, le mystère persistait toujours. Cependant, ledit mystère n'en était pas vraiment un…

En effet, il s'agissait d'une campagne publicitaire de « Natakhtari », le plus important producteur géorgien de boissons non-alcoolisées. Ayant lancé une nouvelle marque de bière, les responsables de la société ont décidé de se faire un coup de pub en attirant au maximum l'attention des gens.

D'ailleurs, l'homme se trouvant dans le hamac n'était rien d'autre qu'une poupée.

Selon les informations de l'entreprise, la vidéo publicitaire a été vue plus de 25 millions de fois.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».