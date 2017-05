Un cochon d’inde rejoint les rangs de la police néozélandaise

Alors que les gens s'apprêtent à célébrer la fête du travail ce 1er mai, la police doit rester sur ses gardes pour assurer la sécurité. Pour rappeler aux conducteurs qu'il faut faire attention sur les routes ces jours où il y aura beaucoup d'enfants et de passants dehors, la police néozélandaise a passé un message original sur sa page Facebook.

Sur la publication, un petit cochon d'inde en uniforme explique qu'il est capable de se déplacer à maximum neuf km/heure, et même s'il n'est pas l'animal le plus rapide, il préfère se sentir en sécurité.

« N'oubliez pas, demain [le 1er mai, ndlr] les gens vont se promener, faire du vélo en plein air, y compris au bord de la route. Ils sont aussi petits et imprévisibles que moi! C'est pourquoi il faut garder les yeux ouverts », prévient le policier en herbe.

Cette publication a suscité de vives réactions des internautes qui ont été plus de 8 000 à mettre un « j'aime » ou la commenter, en seulement quelques heures.

