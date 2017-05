Si vous êtes fan de glace et de bière, ce dessert est pour vous!

D'après le portail España Rusa, des cuisiniers espagnols ont inventé une nouvelle sorte de glace à la bière, baptisée Enigma Origen.

Le dessert a été présenté au salon gastronomique El Salón de Gourmets qui s'est tenu à Madrid du 24 au 27 avril derniers. La glace a été créée par une équipe rassemblant des représentants de la petite brasserie Cervezas Enigma et du producteur de glaces AcaramHelados.

Le dessert est produit uniquement à partir d'ingrédients naturels, sans arôme artificiel ni conservateur. La glace est de couleur ambrée et possède des arômes de chocolat, de café et de caramel, qui sont caractéristiques des bières artisanales de Cervezas Enigma. Par ailleurs, le dessert a un arrière-goût de houblon et de malt.

À l'avenir, la glace à la bière pourrait être commandée dans certains grands restaurants en Espagne.

