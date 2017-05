Le sosie de Leo Messi est iranien!

Reza Parastesh, qui vit à Téhéran, est la copie conforme de l'attaquant argentin du FC Barcelone Lionel Messi. L'Iranien affirme qu'il n'a subi aucune intervention chirurgicale pour cultiver sa ressemblance avec le footballeur, mais reconnaît qu'il taille sa barbe à la manière de la star du Barça.

« Pendant mon adolescence, tout le monde me disait que je ressemblais à Messi », raconte-t-il à l'agence Mehr News.

​Reza Parastesh semble plutôt apprécier le rôle qui lui permet d'enchaîner les selfies dans les rues de Téhéran et de multiplier les apparitions médiatiques.

Considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, Lionel Messi est le seul footballeur à avoir remporté le Ballon d'or à cinq reprises. Depuis 2012, il détient le record mondial du nombre de buts inscrits sur une saison toutes compétitions confondues, ainsi que le record de buts sur une saison dans un championnat européen.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »