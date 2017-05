Une star du porno US attaquée par un requin en plein tournage

En Floride, un requin citron mesurant plus de 3 mètres a attaqué la star de porno américaine Molly Cavalli alors qu'elle participait au tournage d'une bande-annonce, a rapporté le tabloïd britannique The Sun.

Pour filmer une vidéo spectaculaire, la jeune comédienne s'est plongée dans l'océan vêtue d'un une-pièce. Une cage spéciale a été construite afin de permettre à Mme Cavalli de s'y déplacer sans être exposée au danger émanant des requins.

Mais, de toute évidence, ses collègues se sont trompés en élaborant la cage en question. Un requin citron s'est approché de l'Américaine et l'a attaquée férocement. De fait, l'espace entre les barreaux étant trop larges.

La victime a été rapidement remontée à la surface. Le prédateur est quand-même parvenu à lui mordre sa jambe. Molly Cavalli est désormais hors de danger.

