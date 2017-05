Au lieu de dormir dans la rue, ce SDF choisit un hôtel cinq étoiles

Difficile de dire pourquoi, mais le personnel du Grand Hôtel de Bordeaux a cru sur paroles ce sans-abri, qui pour ne pas dormir dehors a décidé de vivre quelque jours dans cet hôtel cinq étoiles.

Selon le quotidien Sud Ouest, le sexagénaire n'a pas pu présenter de moyen de paiement sous prétexte que ces effets personnels ont été volés. Pourtant, il a réussi à assurer le personnel que la fracture sera payée. Quoiqu'il en soit, après avoir présenté ses papiers d'identité, il a reçu les clés de sa chambre.

C'est seulement quatre jours après, quand le montant de la facture a grimpé à 2 079 euros et que le client est parti sans payer que l'hôtel a décidé d'appeler la police. Le sans-abri a reconnu les faits et a été remis en liberté avec une convocation pour une audience de plaider-coupable en juin.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »