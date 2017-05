Les Emirats déclarent la guerre aux clips vidéo «immoraux»

Le procureur général des Emirats, Hamad Saif Al Shamsee, a averti qu'il poursuivrait les personnes publiant des vidéos sur de la musique « Mutsawa », allant à l'encontre des valeurs et de mœurs traditionnelles.

Mutsawa est une nouvelle chanson populaire, rendue publique en mars dernier par un chanteur local, Eida Menhali.

La mise en garde a été faite après la diffusion de vidéos avec cette chanson par des écoliers, dans lesquelles ils dansaient et adoptaient des poses en contradiction avec les normes éthiques du pays.

« Les jeunes doivent suivre les valeurs morales et respecter l'identité nationale », a indiqué le procureur.

Selon lui, les parents, ainsi que les établissements scolaires, devraient garantir que les enfants ne publieront plus des vidéos similaires, accusées de nuire à la société et de violer la loi.

