Le plus grand requin d’Europe attrapé au large de l’Irlande (vidéo)

Au large de la côte ouest de l'Irlande, le pêcheur amateur de 26 ans Ben Bond et le propriétaire du bateau de promenade Luke Aston ont attrapé le plus grand requin griset (Hexanchus griseus) jamais capturé en Europe.

Pour tirer le requin de l'eau, il leur a fallu « une heure et demi d'une lutte exténuante ». Le pêcheur a indiqué qu'il n'avait pas éprouvé de peur car il était entièrement concentré sur son objectif.

RT TheSun "PICTURED: Man reels in biggest ever shark caught in European waters https://t.co/U90RA8qptt pic.twitter.com/L6CtqDE1VX" — Dak (@dak2zeke) 7 mai 2017

Le requin attrapé faisait environ 7,5 mètres de long et son poids s'élevait à environ 680 kg. Pourtant, ces données sont approximatives car les pêcheurs n'ont pas pesé le poisson et l'ont libéré presque tout de suite après l'avoir attrapé. Ils ont expliqué cela par le fait que « le monstre des profondeurs » appartenait à une espèce rare de requins et devait être libéré selon les règles de la pêche sportive.

