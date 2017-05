Le vice-Président US rentre au boulot... avec un lapin

Lors d'une rencontre avec des militaires et leurs familles, le vice-Président américain Michael Pence et son épouse Karen ont présenté au grand public leur animal de compagnie: le lapin Marlon Bundo.

I had a great time meeting with so many military family members today!Hope I did okay in my remarks at the podium! #MilitaryFamiliesMonth Публикация от Marlon Bundo (Pence) (@marlonbundo) Май 9 2017 в 3:35 PDT

« Je vous présente Marlon Bundo, il a son propre compte Instagram. Il est très connu parce que c'est le premier lapin qui est monté à bord de l'Air Force Two (un aéronef transportant le vice-président des États-Unis — ndlr). À la blague, on l'appelle aussi BOTUS (Bunny of the United States, par analogie avec POTUS et FLOTUS — ndlr) — le lapin des États-Unis », a relaté l'homme politique.

At the end of a long day spent making America great again, I love watching tv with my family. My new favorite show is #ThisIsUs — what's yours?! Публикация от Marlon Bundo (Pence) (@marlonbundo) Май 4 2017 в 7:00 PDT

Il a ajouté que la petite bête avait été nommée d'après l'acteur américain Marlon Brando et que son « nom de famille » avait été changé pour être associé avec le mot « bunny », ou « lapin » en anglais.

Pour le moment, Marlon Bundo a déjà 6 700 abonnés sur Instagram.

