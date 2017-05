Des dauphins qui peignent? À Vladivostok, ils vous feront une toile gratuite!

Deux dauphins de l'océanarium de Vladivostok (Extrême-Orient russe) ont appris à « dessiner » sur des chevalets en tenant le pinceau dans leur bouche.

© AFP 2017 Lakruwan Wanniarachchi Les capacités intellectuelles des éléphants surprennent les scientifiques

Six grands dauphins habitent et se produisent devant le public, à l'océanarium de Vladivostok. Mais les plus artistiques d'entre eux sont définitivement les dauphins Vassia et Bonia. Ils chantent mélodieusement, dansent la valse, et depuis un certain temps ils font preuve d'un talent tout particulier, à savoir la capacité de dessiner, raconte le site internet de l'établissement.

L'entraîneur leur tend un pinceau trempé dans de la gouache (non toxique), ils le prennent avec la bouche puis dessinent des lignes, des points et des taches. On y voit des vagues, des algues, des mouettes, le soleil et même des silhouettes de dauphins, racontent des témoins.

© Sputnik. Evgenia Novozhenina Un plat délicieusement dangereux pour les dauphins

Ce n'est pas l'exercice le plus compliqué, expliquent les entraîneurs. Il faut d'abord apprendre aux dauphins à bien tenir le pinceau pour qu'il ne tombe pas. Puis il faut leur montrer les mouvements, et ils commencent à les imiter avec leurs têtes. Puis on pose devant eux le chevalet.

Les tableaux dessinés par les mammifères sont offerts aux spectateurs. Vous avez donc la chance, en vous procurant un billet à destination de Vladivostok, d'obtenir une peinture signée Vassia ou Bonia !

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».