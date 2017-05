Traces d’une ancienne armée? Un «char alien» détecté sur la Lune

Si vous vous êtes déjà demandé s'il existait des armées extraterrestres, les chasseurs d'ovnis pourraient bien avoir la réponse à votre angoissante question. Sur sa chaîne YouTube, l'équipe SecureTeam10 a partagé une vidéo montrant un mystérieux objet sur la Lune, qui ressemble à un vieux char. Les chasseurs d'OVNI affirment d'ailleurs qu'il existe tellement de structures artificielles sur la Lune qu'ils ne les comptent même plus.

Les spécialistes en ovnis, qui ont fait cette sensationnelle découverte, ont été étonnés par la ressemblance de l'objet avec les chars qu'on trouve sur Terre et ont estimé que la Nasa cachait les preuves de l'existence de civilisations extraterrestres.

« Je ne peux le décrire que comme un objet rassemblant à un char… en plein milieu de ce qui semble être des ruines », a affirmé un membre de SecureTeam10 de Cleveland, Ohio.

L'équipe a fait un zoom sur des photos de la Lune prises par satellite, qui montrent l'objet sous plusieurs angles : « Si c'est un char, il doit être très vieux, ce qui explique la forte usure. »

Les conspirationnistes ont également attiré l'attention sur un autre objet, que l'on voit sur une autre partie de la photo, avec une surface réfléchissante, probablement métallique.

Le mois dernier, l'équipe a affirmé avoir trouvé un objet en forme de disque, qu'ils affirment pouvoir être une base lunaire alien. En outre, le disque serait mobile et apparaîtrait dans différents endroits, selon les chasseurs d'ovnis.

