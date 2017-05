Le célèbre monstre du Loch Ness fait sa réapparition (Vidéo)

Nessie fait de nouveau parler de lui. Le célèbre monstre du Loch Ness a réapparu dans le lac écossais après près de huit mois d'absence. La dernière apparition de cette bête mythique, évoquée dès le VIe siècle, remonte à août 2016.

La vidéo montrant une bête qui serait le monstre du Loch Ness a été tournée le 7 mai au matin par Rob Jones, touriste du Pays de Galles, écrit le Mirror. L'enregistrement mis en ligne montre une créature au long cou s'éloigner d'un bateau de promenade.

Gary Campbell, l'homme qui enregistre les témoignages à propos de Nessie, indique que la longue absence du monstre après une année particulièrement fructueuse en apparitions, avait commencé à provoquer l'inquiétude. En 2016, le monstre du Loch Ness a été filmé dix fois, un nombre record pour le XXIe siècle. Au total, les archives de Gary Campbell, qui note tous les témoignages au sujet de Nessie depuis 1996, recensent 1 082 cas d'apparition.

Toutefois, c'est avez un certain taux de scepticisme que plusieurs internautes ont réagi à la vidéo de Rob Jones. Certains d'entre eux estiment qu'il s'agit d'un tronc flottant dans les eaux du lac. D'autres disent qu'il s'agit d'une vidéo truquée produite dans le but d'attirer les touristes sur les bords du lac écossais.

Le monstre du Loch Ness, que l'essor du tourisme a fait surnommer dans les années 1930 « Nessie », afin de supprimer le côté effrayant qu'il avait jusque-là, désigne une créature lacustre légendaire supposée vivre, ou avoir vécu, dans le Loch Ness, un lac d'eau douce des Highlands en Écosse. Ce fruit de l'imaginaire humain est devenu emblématique de la cryptozoologie.

