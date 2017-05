Cette compagnie chinoise paye ses employés 14 USD par kilo perdu!

Xian Jingtian Investment Consulting, une entreprise chinoise implantée à Xian (province de Shaanxi), a lancé un programme qui récompense son personnel pour leur perte de poids. Le patron de l'entreprise, qui souffre lui-même d'embonpoint, a décidé de payer à ses employés 100 yuans (14 dollars) pour chaque kilo qu'ils perdront.

La compétition mensuelle de perte de poids, visant à promouvoir une « perte de poids saine », a été lancée en mars. La perte minimale de poids pour se qualifier pour la récompense est de 3 kg, relate le site CNWest.com.

Le chef de l'entreprise, Wang Xuebao, a avoué que les résultats du programme avaient largement dépassé ses attentes.

« J'ai été en difficulté parce que les employés de notre entreprise sont souvent assis dans le bureau, et ils ne se déplacent pas assez, et moi non plus, et comme résultat, ils ont du surpoids. Grâce à cette activité de perte de poids, nous pouvons former une bonne culture et nous engager dans une compétition saine », a-t-il indiqué.

M. Wang lui-même, cependant, n'a pas pu se débarrasser de ses kilos en trop, malgré cette bonne initiative.

