Pour la fête des mères, cette maman panda reçoit un cadeau! (VIDEO)

Rau Hin, une femelle panda âgée de 16 ans, qui habite dans le parc Adventure World à Shirahama, dans la préfecture japonaise de Wakayama, a reçu dimanche un cadeau insolite pour la fête des Mères.

Les employés du zoo ont fabriqué une rose à partir de carottes et de pousses de bambou, pour l'offrir à Rau Hin, qui a donné naissance à huit petits en 16 ans.

Rau Hin, connue au Japon sous le nom de Liang Bin, est née le 6 septembre 2000 dans le parc Adventure World de Shirahama. Au total, ce zoo compte actuellement huit pandas géants.

