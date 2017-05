Après l’Eurovision, ces musiciens lituaniens repartent de Kiev sans leurs affaires

Collage by Golos Stolizy 12 points! Un plaisantin montre son postérieur en plein Eurovision (Vidéo)

Les musiciens lituaniens du groupe Fusedmarc qui participaient au concours Eurovision à Kiev sont revenus d'Ukraine sans leurs affaires, a annoncé le site DELFI.

« Apparemment, Kiev ne voulait pas nous laisser partir. De nouveau, nos bagages ne sont pas arrivés : pas d'instruments, pas de valises. Ils doivent arriver lundi », a expliqué la chanteuse Viktorija Ivanovskaja aux journalistes qui rencontraient les musiciens à l'aéroport de Vilnius, dimanche 14 mai.

Difficile de dire pourquoi, mais la même chose leur est arrivée alors qu'ils étaient en route pour Kiev. Les bagages ont été égarés mais ont été retrouvés un jour plus tard.

L'Eurovision 2017 a été marquée par d'autres cafouillages. En pleine prestation de Jamala, lauréate ukrainienne de l'Eurovision 2016, un jeune homme est monté sur scène et a montré son postérieur devant des millions de téléspectateurs.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »