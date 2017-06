Cet appartement à Toulouse sous un pont vous fera craquer

Planifiant un voyage en France, un étudiant de Saint-Pétersbourg est tombé, sur le site Airbnb, sur une annonce pour un appartement hors du commun à Toulouse, relate un média russe. La chambre qu'il a découverte se situe sous le Pont d'Empalot et est une habitation à l'atmosphère unique pour un drôle de prix: un euro par nuit!

ААА, я сейчас смотрел жильё в европе на airbnb и нашёл за 66 рублей в сутки(1Евро!!) оборудованное место в мосту. pic.twitter.com/Tx2VFmksPy — M@}{ (@magusch4) 14 juin 2017

Au départ, l'étudiant russe a été surpris par le prix, mais après avoir regardé les photos, il a compris que le propriétaire de l'appartement avait simplement aménagé une espace sous le pont. Ainsi, sur les photos, on voit que le grillage sert de sol sur lequel se trouvent un matelas et une couette. On y voit également quelques chaises et une petite table.

Нашла годное жильё во Франции. Не благодарите: https://t.co/0Y2IhlwZEk — Жак Шилак (@marysuccubus) 15 juin 2017

Selon l'annonce sur le site, la taille de la «chambre» est de 48 mètres carrés et les locataires sont autorisés à y fumer et y emmener leurs animaux de compagnie. La pièce n'est pas sûre pour les enfants et «est idéale pour une personne ou pour un couple». Quelques bougies et lanternes créent une ambiance singulière à l'intérieur de l'appartement, en outre, le propriétaire n'a pas donné de détails sur les toilettes et la cuisine.

Le pont, à l'intérieur duquel se trouve l'appartement, enjambe le fleuve Garonne, la station de métro Empalot se site à proximité.