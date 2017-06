Il est désormais possible de retrouver les personnes disparues

Les chercheurs de l'Université de Bradford ont mis au point une technologie qui pourrait révolutionner la façon que les policiers recherchent les personnes disparues depuis longtemps.

L'équipe a créé une nouvelle méthode basée sur un réseau de neurones artificiels qui aide à simuler le visage d'une personne perdue de vue et à analyser tous les changements qui auraient pu l'affecter physiquement, même si cette personne a disparu encore enfant, annonce The Telegraph and Argus.

La méthode, développée par Centre for Visual Computing, identifie la forme des joues, de la bouche, du front et du visage à un âge donné. Ensuite, le système fait des calculs et simule l'évolution d'une personne cherchée.

​Le professeur Hassan Ugail, chef de la recherche, a souligné:

«Chaque année, environ 300.000 disparitions sont enregistrées au Royaume-Uni. C'est notre motivation pour améliorer les techniques actuelles de recherche des personnes manquantes, en particulier celles qui sont portées disparues depuis un temps considérable.»