Plusieurs Américaines se refont le visage pour ressembler à Melania Trump (Sans blague)

Ces derniers temps, plusieurs Américaines ont recouru à la chirurgie esthétique pour ressembler davantage à leur «idole», Melania Trump, relate le site d'actualités Daily Beast

À en croire le chirurgien texan Franklin Rose, interviewé par le portail, de plus en plus d'Américaines veulent désormais ressembler davantage à la femme de Donald Trump, et non pas à la fille de ce dernier, Ivanka, comme c'était le cas ces dernières années.

«Ivanka est "out" et Melania est "in"», plaisante le chirurgien.

Pour confirmer ses dires, il donne un exemple plus qu'évocateur: l'une de ses clientes, Claudia Sierre, a subi plusieurs opérations d'affilée, notamment une réduction mammaire et une rhinoplastie, pour se rapprocher de son idéal physique.

Inspiré par le succès de ces opérations, le chirurgien a même introduit un nouveau «service» dans sa pratique, «Melania Makeover» (Relookage à la Melania), pour accomplir les rêves les plus fous de ses clientes.