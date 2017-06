Le mystère de la rivière qui explose enfin résolu (Vidéo)

Cette vidéo, intitulée «Would you swim in this river?» (Nageriez-vous dans cette rivière?), a fait un carton sur Facebook et a été partagée plus de deux millions de fois. Mais qu'est-ce qui la rend si virale?

Dans la vidéo, on peut voir un jeune homme verser un seau d'eau dans la rivière Saint Johns en Floride, ce qui ne n'a rien d'extraordinaire en soi… Tout d'un coup, une forte «explosion» retentit et le jeune peut contempler de grandes vagues près de la côte.

«Mon mari était en train d'écoper son bateau après une forte tempête. À chaque fois qu'il jetait de l'eau dans la rivière, celle-ci "explosait" et produisait de fortes vagues», raconte sa femme.

Le phénomène observé n'a toutefois rien de surnaturel, loin de là. Au fond de celle-ci vivent des lamantins, gros mammifères aquatiques herbivores au corps fuselé, qui, apeurés par les jets d'eau depuis la surface, ont généré les grandes vagues que le jeune homme a pu contempler.