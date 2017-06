Airbnb lorgne sur les touristes VIP

Le site Airbnb lancera bientôt un projet visant à attirer des touristes habitués à séjourner dans des hôtels de standing, indique Bloomberg . Dans le cadre de cette idée, la société devrait choisir un groupe de propriétaires d'appartements qui feront l'objet de vérification réalisées par les employés d'Airbnb, ont déclaré trois sources informées.

Ils s'assureront que tous les appartements choisis sont en règle au regard des normes appliquées aux hôtels, notamment concernant la présence d'articles de toilette (brosse à dents jetable, dentifrice et savon), ainsi que d'une bouteille d'eau, de thé et de café.

© Flickr/ Allie Michelle Un camp pour réfugiés sur le site Airbnb

Les propriétaires des appartements qui passeront le test pourront appeler un photographe d'Airbnb qui prendra gratuitement des photos et les publiera ensuite sur le site de la plateforme. Les touristes les plus aisés pourront réserver les appartements qui correspondent aux normes en vigueurs dans les hôtels haut de gamme.

Le service devrait être lancé fin 2017.

Selon certains analystes, ce projet menace les chaînes d'hôtel comme Hilton et Marriott. Certains hôtels ont déjà perdu une partie de leurs clients à cause d'Airbnb. La société vise maintenant les touristes les plus aisés, qui auparavant évitaient ses services, donnant la préférence aux hôtels plus chers et vérifiés.