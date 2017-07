5.000 objets provenant du Titanic bientôt vendus aux enchères

Plus de 5.000 objets retrouvés dans le Titanic, qui appartenaient à des passagers et des membres d'équipage, seront vendus aux enchères suite à la faillite de la compagnie qui en détenait les droits de propriété, relate le portail d'actualité Today.com.

Les participants à la vente aux enchères, poursuit le site, pourront acheter des vêtements et des bijoux, des parties du cockpit du Titanic et même des morceaux de charbon dont on se servait pour faire fonctionner le navire. Il est à noter que la compagnie espère vendre le tout en un seul lot et obtenir au moins 200 millions de dollars.

Pour rappel, le manteau de Mabel Bennett, survivante du Titanic, a été vendu aux enchères le 22 avril pour la coquette somme de 180.000 euros.

Le Titanic est un paquebot transatlantique britannique construit en 1907. À l'époque, il était le navire le plus grand et le plus luxueux du monde. Lors de son voyage inaugural reliant Southampton, en Angleterre, à New York, il a fait naufrage le 14 avril 1912 à 23h40 en heurtant avec sa coque un iceberg. Il a coulé le 15 avril au large de Terre-Neuve.