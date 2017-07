Une touriste belge victime d’un varan géant en Thaïlande

Une jeune Belge, Élise Dallemagne, a été retrouvée morte fin avril sur l'île thaïlandaise Koh Tao, à moitié dévorée par un varan. Son corps était à tel point déchiqueté par l'animal, qu'il n'a été possible de l'identifier que grâce à une expertise dentaire.

Les policiers ont d'abord pensé à un suicide, le corps d'Élise ayant été retrouvé pendu, mais les soupçons de la famille suite à l'absence de lettre de suicide, les ont poussés à rouvrir l'enquête, relate le quotidien britannique Metro. En outre, d'après les parents d'Élise, leur fille voyageait beaucoup ces derniers mois, faisait du yoga et méditait. Quelques jours avant sa mort, Élise avait contacté ses parents via Skype, elle était de bonne humeur et affirmait qu'elle était heureuse de vivre dans la nature et comptait rentrer chez elle une fois son tour du monde achevé.

Certains estiment que les policiers thaïlandais ne dévoilent pas la vraie raison de la mort de l'étrangère pour ne pas intimider les touristes. Ces trois dernières années, sept personnes ont été victimes des varans sur l'île de Koh Tao. Les reptiles atteignent souvent 3 mètres, et leur morsure étant vénéneuse et souvent mortelle.