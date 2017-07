À 11 ans, il sauve sa famille d’un ours

© Photo. Capture d'écran: Youtube/ ViralHog Un ours piégé par les courants sauve sa vie

Elliot Clark n'a qu'onze ans, mais il peut déjà se vanter d'avoir sauvé la vie de ses proches. Le garçon se promenait dans la forêt avec son père, son oncle et son cousin lorsqu'un ours a surgi, relate Associated Press citant la police de l'Alaska, où les faits se sont déroulés.

En courant, la bête a repoussé deux hommes sur le bord de la piste et a attaqué l'oncle d'Elliot, raconte le père du garçon, Lucas.

«L'ours s'est retrouvé sur lui si vite qu'il n'a pas eu le temps de saisir le fusil qui était sur son épaule», se rappelle-t-il.

Elliot a alors levé son fusil et a tiré à la grenaille sur la bête. Comme le raconte Lucas, le garçon a tiré sur l'épaule de l'ours avant de cibler le nez de l'animal, suite à quoi celui-ci est tombé.

Selon le père, le seul fait qu'Elliot ait porté l'arme en main et non sur l'épaule les a sauvés de la mort.