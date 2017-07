En Corée du Sud, McDonald's prêt à renforcer la défense du pays… avec ses burgers

© AFP 2017 Yoshikazu TSUNO McDonald's soupçonné de surveiller ses consommateurs par ultrasons

Les responsables du bureau de McDonald's en Corée du Sud ont promis de fournir gratuitement toutes les recrues de l'armée en burgers, a annoncé The South China Morning Post.

«Je suis contente de pouvoir rendre heureuses des recrues qui supportent des privations pour leur pays et leur peuple. En ouvrant le restaurant près du camp, on aide la société, les recrues et les soldats», a souligné Cho Ju-yeon, directrice exécutive du bureau sud-coréen.

Conformément à un accord entre les responsables de la chaîne de restauration rapide en Corée du Sud et le commandement militaire, McDonald's va livrer 13.000 burgers dans le plus grand camp d'entraînement de l'armée sud-coréenne, qui se trouve à Nonsan, dans le centre du pays.