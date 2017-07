Aux USA, une otarie sème la pagaille sur une plage (vidéo)

Des vacanciers de San Diego ont eu une légère frousse lorsqu'une otarie a pris d'assaut leur coin de plage.

Les images publiées par le quotidien USA Today montrent l'animal se diriger d'abord vers un enfant pour inspecter ensuite les affaires de baigneurs afin de trouver quelque chose à manger.

Les réactions de ceux qui se trouvaient sur la plage sont différentes, les uns étant amusés alors que les autres tentent de s'éloigner, craignant probablement d'être mordus par l'otarie sauvage.

Auparavant, une otarie a attaqué une jeune fille à Richmond (Canada).

L'incident est survenu alors que la petite fille s'était assise sur le rebord d'un quai pour pouvoir observer de plus près et caresser un lion de mer. La bête en a profité pour la happer et l'entraîner sous l'eau. Heureusement, un membre de sa famille a immédiatement sauté et s'est empressé de remonter la petite sur le quai.

Du point de vue des experts, l'animal, d'ordinaire non agressif et calme, aurait simplement pris la robe blanche de la fillette pour un poisson.