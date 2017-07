La nage gracieuse d’un corgi émeut les internautes

Voici la vidéo la plus touchante de ces derniers jours: un mignon petit corgi nage avec grâce dans une piscine.

Un chien de race corgi, répondant au doux nom de Zero, qui nage dans une piscine a conquis les cœurs des utilisateurs des réseaux sociaux. La vidéo a été publiée sur la page Instagram corgi_zero et été regardée plus de 216.000 fois en deux jours.

Sur cette vidéo, qui a été filmée à l'aide d'une caméra sous-marine, on voit Zero faire gracieusement plusieurs lignes de bassin sur fond de musique. Il est filmé sous divers angles ce qui permet de bien voir ses pattes et son ventre.

Les utilisateurs d'Instagram ont trouvé Zero vraiment émouvant.

«Regardez juste ses petites pattes», s'est émerveillé un internaute.

«C'est la meilleure vidéo que j'ai vue dans ma vie», a déclaré un autre.