Comment descendre d’une montagne sans se fatiguer? Appeler un hélicoptère de secours

Quoi faire quand vous êtes monté au sommet d'une montagne et que vous n'avez plus assez de force pour redescendre? La réponse est très simple, il faut appeler un hélicoptère de secours et prétendre être blessé. En tout cas, cette astuce utilisée par une alpiniste dans les Alpes scandinaves a échoué et elle a dû payer pour ce service 30.000 couronnes (3.100 EUR). Un prix relativement cher si l'on prend en compte l'altitude des Scandes en Suède: pas plus de 2.100 mètres.

L'incident est survenu dans la commune de Jokkmokk, située au nord de la Suède. Il a été signalé à la police qu'une alpiniste avait des difficultés à marcher et ne pouvait plus descendre de la montagne par elle-même. Après quoi, un hélicoptère de sauvetage a été envoyé pour aider la pauvre alpiniste, signale le site d'actualité en ligne The Local.

Lorsque les secouristes sont arrivés sur les lieux, ils se sont rendu compte que la femme était tout simplement fatiguée et voulait que l'hélicoptère de sauvetage l'aide à redescendre. Les sauveteurs lui ont expliqué que la fatigue ne pouvait pas être une raison valable pour appeler les secours.

«Le sauvetage en montagne doit être considéré quand il y a un danger pour la vie ou la santé», a indiqué l'officier de la police locale, Marie Andersson, cité par The Local.

Finalement, il a été proposé à la femme et son mari de redescendre par eux-mêmes ou de payer pour le voyage en hélicoptère. Le couple a choisi la deuxième option et a payé les 30.000 couronnes suédoises.