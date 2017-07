À consommer sans modération! L’alcool prévient le développement du diabète

Alors que l'alcool et ses méfaits sont régulièrement critiqués, des chercheurs danois ont montré que ce dernier pouvait être bon pour la santé en précisant des aspects positifs de la consommation de boissons alcoolisées. Selon leur étude, publiée dans la revue Diabetologia, la consommation régulière d'alcool réduit le risque de diabète.

Après l'analyse de données concernant plus de 70.000 personnes, consommant de l'alcool, les chercheurs ont constaté qu'une consommation modérée d'alcool, de trois à quatre fois par semaine, réduisait le risque de diabète de 27% chez les hommes et de 32% chez les femmes. Le vin est le plus impactant, sa composition chimique serait capable de normaliser le niveau de sucre dans le sang.

Toutefois, en ce qui concerne le gin et d'autres boissons fortes, les scientifiques ont recommandé aux femmes de s'en abstenir, ces boissons augmentent le risque de développer un diabète de 83%. De surcroît, la bière n'a pas d'effet sur le risque de diabète pour les femmes, alors que pour les hommes il est diminué de 21%.

En outre, les chercheurs notent que d'autres études sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes biologiques de l'alcool et son influence sur le risque de développement du diabète.