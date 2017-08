Demande à l'écossaise: il lui offre sa main à la cornemuse... et en tyrolienne! (vidéo)

L'Écossais Roddy Gardner a décidé que s'il se mettait à jouer de la cornemuse tout en faisant de la Tyrolienne à une altitude de 30 mètres, sa fiancée Alison ne saurait jamais lui refuser sa demande en mariage, rapporte le quotidien Sun.

S'élançant sur un câble long de 750 mètres à une vitesse de 65 km/h en jouant de la cornemuse, Roddy a su impressionner sa bien-aimée.

Auparavant, l'artiste a déjà eu l'occasion de jouer de la cornemuse dans des circonstances insolites, mais cette fois, l'idée lui est venue de façon spontanée.

«J'adore jouer de la cornemuse dans les endroits étranges. Mais je n'ai jamais voulu le faire avant d'avoir vu la Tyrolienne. Je me suis décidé immédiatement et j'ai dit à ma fiancée d'aller à la plage à pied et de m'attendre», raconte le musicien.

Lorsque Roddy a atteint la plage, il a posé sa cornemuse par terre et a écrit sur le sable: «Alison, veux-tu m'épouser?». Il est évident que la jeune fille n'a pas pu refuser une telle offre et a écrit sur le sable: «OUI!».