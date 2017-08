Oups! L'hélicoptère d'un mariage atterrit dans la cour d'une prison

Une drôle d'histoire s'est produite au Bangladesh: un hélicoptère emmenant des invités à un mariage a atterri par erreur dans une prison de haute sécurité près de Dacca, a annoncé le chef des établissements pénitentiaires du pays, Syed Iftekhar Uddin.

La police ayant été alertée sur d'éventuelles tentatives de libérer des islamistes emprisonnés dans cet établissement, des gardes armés ont entouré l'appareil et son équipage.

Il a fallu attendre un entretien entre la direction de la prison et la société de transport et que cette dernière s'engage à ne plus jamais refaire cette erreur pour que les cinq invités du mariage puissent partir.

L'hélicoptère «a atterri dans la prison par erreur. Meghna Aviation a déclaré qu'elle était désolée et que (l'incident) s'est produit en raison d'une mauvaise visibilité», a déclaré M.Uddin cité par l'AFP.

Comme le rappelle la source, en mars dernier, une tentative de libérer un chef islamiste avait été entreprise lors de son transfert dans cet établissement.