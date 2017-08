Piégé par un canular, Saakachvili prédit à Kiev qu’elle va «s’attirer les foudres du ciel»

© AFP 2017 THIERRY CHARLIER Stoltenberg piégé par un canular: une expertise US confirme l’authenticité de sa voix

Les amateurs de canulars téléphoniques russes Vovan et Lexus, soit Vladimir Krasnov et Alekseï Stolyarov respectivement, ont fait parler l'ancien Président géorgien et ex-gouverneur de la région d'Odessa, Mikhaïl Saakachvili. Ce dernier était persuadé d'avoir à l'autre bout du fil le vice-chef de l'administration du Président ukrainien, a rapporté la chaîne russe Rossiya 24.

D'après le média, lors de cette conversation, M.Saakachvili a posé à Kiev un ultimatum: soit il reprend sa nationalité ukrainienne, soit le gouvernement de Kiev va «s'attirer les foudres du ciel».

«Si on ne me permet pas d'entrer l'Ukraine, c'est une chose. Si on va me créer des obstacles, ce n'est pas leurs oignons, je vais leur faire la totale. Ils vont être dedans jusqu'au cou», a déclaré l'ex-Président géorgien aux amateurs de canulars téléphoniques.

L'ancien Président géorgien et ex-gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa séjournait à New York lorsqu'il a appris que le service des migrations lui retirait sa nationalité ukrainienne parce qu'il avait fourni de fausses informations lors du dépôt de son dossier de naturalisation. Il avait également été déchu de sa nationalité géorgienne en 2015, après être devenu citoyen ukrainien et gouverneur d'Odessa.

Mikhaïl Saakachvili n'est pas le seul homme politique à être tombé dans les filets des farceurs russes. Ainsi, les humoristes russes Vovan et Lexus ont déjà tendu un piège à Piotr Porochenko, au Président turc Recep Tayyip Erdogan, à la congressiste américaine Maxine Waters et à d'autres.