Fatigué, un ours s’est cru être un être humain et s’est assis sur un divan (photos)

La fatigue chronique, les êtres humains la connaissent bien. Cependant, un ours canadien a prouvé que les animaux, eux aussi, peuvent être touchés par cette «maladie du siècle». Une Canadienne a réussi à prendre en photo un moment rare où un grand ours vient s’asseoir sur un divan, se sentant, apparemment, à bout de forces.

Dans une décharge canadienne un ours s'est assis sur un divan dans la position d'un être humain: il s'est appuyé contre l'accoudoir et a même croisé ses pattes de derrière. C'est dans cet état qu'il a été pris en photo par une habitante de la province de Manitoba, Mandy Stantic. Cette drôle d'histoire s'est produite dans une décharge à proximité du lointain village de Lac Brochet que des ours fréquentent assez souvent, relate le Global News.

Отдых простого канадского медведя, усевшегося на диване после тяжелого трудового дня



Фото: Mandy Stantic pic.twitter.com/ulqfCljVbf — Москва FM (@92fmru) 3 octobre 2017

Chair bear. Credit: Mandy Stantic/Cover Images pic.twitter.com/24Q6N2jxsC — Ben Nicholls (@Benjaminicholls) 3 octobre 2017

​D'après la témoin, l'ours venait de manger et à ce moment précis on avait l'impression qu'il se détendait et s'attendait à une séance de cinéma avec un pop-corn. Les clichés ont été réalisés au printemps dernier, pourtant ils n'ont gagné en popularité sur le Net que récemment.