Des designers britanniques rendent hommage à Poutine

Le label britannique Matchless a élaboré une collection de vêtements à l'occasion du 65e anniversaire du Président russe, informe le site Business of Fashion.

Les créateurs ont présenté un objet de la gamme, à savoir une veste en cuir baptisée «Poutine» et qui coûte 1.700 dollars. La collection comprendrait également des parkas, des manteaux et des vestes en cuir et en coton inspirés par l'image du leader russe.

​La veste Putin Jacket sera présentée lors d'un évènement spécial à Londres en janvier prochain, a confié à Sputnik Manuel Malenotti, représentant de Matchless.

La série limitée qui vient d'être complétée par la veste Putin Jacket est baptisée «Héros» et comprend des répliques des vêtements de personnages cultes du cinéma, tels que Han Solo ou Bruce Wayne.

«Nous considérons le Président russe Vladimir Poutine comme un superhéros moderne et respectons son caractère fort, son image d'homme courageux, son sens de l'humour et son impassibilité, qualités dont il fait preuve en tant que leader mondial», a précisé M. Malenotti.

«À ses 65 ans, il monte à cheval et à moto, joue au hockey et pratique le judo, ce qui est inhabituel même pour les leaders jeunes», a-t-il ajouté.

Le cuir utilisé pour confectionner la veste est capable de supporter des températures allant à —40°C. Ses qualités thermiques et son imperméabilité ont été doublées.

Les manches de toutes les vestes de la collection seront marquées par le chiffre 6595, qui signifie l'étendue du plus grand pays du monde en kilomètres.

La collection sera mise en vente dans les magasins de Matchless en 2018.