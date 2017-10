Un sang-froid à couper le souffle! Elle attrape un requin à mains nues pour le sauver

Un remarquable sang-froid et un véritable courage. Une Australienne a attrapé un requin d'un demi-mètre à mains nues alors qu'elle était en train de se baigner dans une piscine naturelle de l'Oak park, à Cronulla (Australie). Comme le raconte le Sydney Morning Herald, le poisson s'était retrouvé coincé et se cognait contre les pierres à force de se débattre. Prise de pitié en le voyant ainsi, Melissa Hatheier a décidé de l'attraper pour le remettre ensuite dans l'océan.

«J'ai chassé le requin vers le fond de l'eau, puis j'ai sauté dessus et posé mes genoux sur ses nageoires», raconte la femme. «Je l'ai ensuite attrapé par le cou pour qu'il ne puisse pas se retourner et me mordre.»

«Je l'ai simplement jeté dans l'eau par-dessus le bord de la piscine et je l'ai regardé s'en aller», poursuit Mme Hatheier.

Le requin dormeur est un spécimen peu menaçant, ce qui explique la facilité avec laquelle l'Australienne a accompli sa manouvre de sauvetage.